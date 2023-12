Sul gol della Juventus errore del Var, per far convalidare il gol di Rabiot presa un’immagine diversa

Putiferio social per il gol decisivo della Juve di Rabiot che ha piegato la Roma di Mourinho a Torino. Alcuni utenti hanno contestato la decisione del Var prendendo un fermo immagine dell’azione e confrontandolo con il replay in 3D fatto vedere in tv. “Rabiot, nel fermo immagine reale, ha la gamba distesa. Nel virtuale del fuorigioco la gamba è piegata. Ma il problema sono io che non capisco”, si legge su un profilo di un supporter della Roma. In realtà c’è un errore. Il fermo immagine sembra successivo rispetto a quello catturato dalla tecnologia, che ha valutato la posizione di Rabiot in linea per questione di millimetri rispetto alla spalla di N’Dicka. Anche la moviola conferma la dinamica dell’episodio, che è controverso solo per il popolo di internet. Lo riporta il Corriere dello Sport

