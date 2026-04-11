Rabiot attacca San Siro: “Deluso dai tifosi, i fischi a Leao non aiutano né lui né la squadra”

Di questo e altro ha parlato Adrien Rabiot, intervenuto a Sky Sport al termine del match: le sue dichiarazioni: “Allegri è stato tranquillo, ci ha detto di stare sereni, che l’obiettivo è sempre lì, che dobbiamo andare a conquistarlo. Dobbiamo switchare subito e pensare a Verona. Stare tranquilli, sereni, lavorare bene questa settimana. E’ stato molto tranquillo“.

Perché così male in questa parte finale di stagione? “Penso sia un calo fisico e mentale, un po’ di stanchezza, è vero. In questa partita si è vista meno solidità, sappiamo che quando difendiamo bene troviamo il goal e vinciamo. Oggi siamo stati disordinati, abbiamo preso due goal e siamo andati in giro per il campo. La cosa che non dobbiamo fare è che quando siamo sotto di due goal vogliamo subito recuperare la partita, ma non dobbiamo fare così. Dobbiamo lavorare, stare sereni, perché siamo al terzo posto. Dobbiamo concentrarci sulla partita di Verona“.

Poco lucido anche Rabiot? “Sì, è giusto. Abbiamo sbagliato tutti, io per primo. Anche io sono stato poco lucido su alcune cose. Il fatto che soprattutto le marcature preventive, lo dice sempre il mister prima della partita, anche all’intervallo, abbiamo perso lucidità perché volevamo fare goal, andare con tanti uomini. Poi è vero che in questo momento in campo ho perso anche io la lucidità di guardare e dire agli altri di stare più concentrati. Poi questo lo rivedremo e ne parleremo“.

C’è anche un pizzico di sfortuna ultimamente: “Anche questo è il problema ultimamente. Creiamo tante occasioni ma non concretizziamo. Poi quando in più si difende male prendi goal. Quindi dobbiamo lavorare su tutto questo“.

I fischi dei tifosi? “Posso capire i fischi, anche perché è stata una sconfitta pesante. La cosa che mi ha deluso sono i fischi a Leao perché secondo me lo dobbiamo aiutare, supportare, e questo non lo aiuta. Siamo tutti insieme, fino alla fine, e quindi è stato un po’ brutto“.

Lo riporta calciomercato.com