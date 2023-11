Rabiot: “Chi ha visto Fiorentina-Juventus si è lamentato, è vero. Non giochiamo bene ma vinciamo”

Nel corso dell’intervista rilasciata a “DAZN”, Adrien Rabiot parla anche del periodo vissuto al PSG, e dei rapporti con 2 italiani in quel periodo a Parigi, Carlo Ancelotti e Thiago Motta, adesso allenatori di Real Madrid e Bologna: “Ancelotti? Mi sono trovato molto bene con Ancelotti, mi veniva a vedere quando giocavo con l’under19 e chiedeva lui stesso agli allenatori di farmi allenare con loro: avevo 17 anni, mi ha aiutato tantissimo.

Thiago Motta? Al PSG tutti i calciatori erano bravi con me, ma avevo un rapporto particolare con Thiago Motta con cui giocavo assieme a centrocampo. Già da allora immaginavo potesse diventare un allenatore perché aveva visione e parlava spesso di tattica. Lo sento ancora, ci salutiamo quando capita di incontrarci e ci sentiamo anche tramite messaggi”.

La Juventus di Allegri? Non giochiamo bene. ma non ci interessa. Contro la Fiorentina siamo stati bassi è vero e chi guarda la TV si può lamentare. Ma conta vincere, giocare bene non è fondamentale”

