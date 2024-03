La Juve cade a Roma, Rabiot e Nonge se la ridono: “è grande bufera social”

Una telecamera ha inquadrato Rabiot e Nonge mentre sorridevano al termine della partita conclusa con la sconfitta contro la Lazio ed, in particolar modo, il primo è quello più preso di mira: “Si tratta di uno dei capitani e certi atteggiamenti non sono tollerati, si vede proprio che non gliene importa niente e si vede molto bene”. Sarebbe, quindi, lo spogliatoio una delle cause della brutta seconda parte di stagione della Juventus il quale parrebbe un autentico vaso di pandora in cui tutti pensano per loro stessi.