Rabiot non ci sta: "Impossibile vincere in 11 contro 12. Speriamo di avere arbitri che vadano bene"

Durissime accuse di Rabiot all'arbitro Irrati di Pistoia dopo la direzione di gara di Juventus-Inter

Ai microfoni di Mediaset, Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, commenta la sfida persa contro l'Inter: “È difficile vincere in undici contro dodici, ma per le prossime partite spero di avere un arbitro che vada bene perché è importante dire anche quando l’arbitro sbaglia. Questa sera ha sbagliato troppo”.

CHE SCENEGGIATA DI VLAHOVIC CONTRO L'INTER

https://www.labaroviola.com/sceneggiata-di-vlahovic-contro-linter-dambrosio-lo-sfiora-e-lui-si-butta-a-terra-con-le-mani-sulla-faccia/171394/