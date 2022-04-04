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Rabiot non ci sta: "Impossibile vincere in 11 contro 12. Speriamo di avere arbitri che vadano bene"

Durissime accuse di Rabiot all'arbitro Irrati di Pistoia dopo la direzione di gara di Juventus-Inter

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 aprile 2022 12:47
Rabiot non ci sta: "Impossibile vincere in 11 contro 12. Speriamo di avere arbitri che vadano bene" -
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Payers of Juventus and Inter during the italian Serie A soccer match Juventus FC vs FC Inter at the Allianz Satadium in Turin, Italy, 3 april 2022 ANSA/ALESSANDRO DI MARCO

Ai microfoni di MediasetAdrien Rabiot, centrocampista della Juventus, commenta la sfida persa contro l'Inter: “È difficile vincere in undici contro dodici, ma per le prossime partite spero di avere un arbitro che vada bene perché è importante dire anche quando l’arbitro sbaglia. Questa sera ha sbagliato troppo”.

CHE SCENEGGIATA DI VLAHOVIC CONTRO L'INTER

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