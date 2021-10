Rabiot positivo al Covid, il giocatore della Juventus aveva rifiutato di farsi il vaccino

In Francia non si è ancora spenta la polemica riguardante il contagio da Covid di Adrien Rabiot, centrocampista classe 1995 della Juventus, nel ritiro della nazionale transalpina impegnata nelle final four di Nations League. L’edizione odierna de “La Repubblica”, riporta che il giocatore bianconero avrebbe rifiutato il vaccino anti-Covid, stando, almeno, alle indiscrezioni riportate da diversi organi di informazione francesi. Quel che è certo, comunque, è che l’ex PSG non sarà in campo nel difficile match casalingo di domenica sera contro la Roma. Lo scrive Tutto Juve.



LA JUVE PRONTA A METTERE SUL PIATTO KULUSEVSKI PER VLAHOVIC