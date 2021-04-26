Galli: "Prenderei Rabiot alla Fiorentina. Dragowski? Palla all'incrocio. Ieri due punti persi"

Il giorno dopo il pareggio tra Juventus e Fiorentina, Giovanni Galli, ha analizzato la situazione in casa viola

Giovanni Galli, ex portiere e dirigente della Fiorentina, ha parlato a Lady Radio, queste le sue parole:

"Ieri considero la partita contro la Juventus come un'occasione persa dalla Fiorentina, si poteva vincere considerata la condizione della squadra di Pirlo. Con il pareggio di ieri è stata data continuità alla vittoria di Verona. Martinez Quarta ha perso tempo su Morata nel chiedere il fuorigioco, poi doveva marcarlo più stretto. Dragowski? La palla è andare all'incrocio dei pali, non è riuscito a spingere. Per il futuro prenderei Rabiot, è un po' presuntuoso, ma sulla sinistra del campo in contesti diversi è in grado di fare la differenza. Amrabat? Ieri ha fatto una grande partita ma la palla tra i piedi devono avercela gli altri, onestamente con un gioco europeo sarebbe molto in difficoltà" conclude Galli.

PRADE' CONVINCE COMMISSO, INIZIATA LA TRATTATIVA CON DE ZERBI. GATTUSO? NON PIACE AL DS

https://www.labaroviola.com/prade-convince-commisso-iniziata-trattativa-con-de-zerbi-gattuso-non-preferito-dal-ds/138255/