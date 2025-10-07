Rabiot non ci sta: "Assurdo giocare con il Como in Australia, è completamente folle!"

Il francese si dice sorpreso e contrario alla decisione della Lega Serie A giudicando assurdo il trasferimento a Perth per motivi commerciali

Adrien Rabiot, centrocampista francese che il Milan ha prelevato dal Marsiglia in estate, ha parlato a Le Figaro, non riservando un duro commento sulla decisione avallata dai principali organi calcistici internazionali di far giocare la partita di campionato contro il Como a febbraio in Australia, a Perth, vista l'indisponibilità dello stadio San Siro impegnato per le Olimpiadi invernali.

"Sono rimasto sorpreso quando ho saputo che con il Milan giocheremo una partita di Serie A contro il Como… in Australia! È completamente folle. Ma si tratta di accordi economici per dare visibilità al campionato, cose che ci superano. Si parla molto dei calendari e della salute dei giocatori, ma tutto questo sembra davvero assurdo. È pazzesco fare così tanti chilometri per una partita tra due squadre italiane in Australia. Dobbiamo adattarci, come sempre"

Lo riporta calciomercato.com