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Notizie Polonia Fiorentina

Neanche il freddo ferma la passione viola: sono circa 300 i tifosi della Fiorentina in Polonia

17 febbraio 2026 20:15

Polonia-Croazia pari pirotecnico. Segna Zalewski ma è soprattutto un altro Baturina show

15 ottobre 2024 23:42

Dalla Polonia rivelano: "il talento Borys ha rifiutato la Fiorentina dopo aver visionato il Viola Park"

26 gennaio 2024 15:23

Dalla Polonia: "Svastiche allo stadio della Fiorentina, il presidente del Lech Poznan infastidito"

25 aprile 2023 22:29

I giornalisti polacchi umiliano il Franchi: "Sia dal punto di vista commerciale che tecnico, indifendibile"

22 aprile 2023 10:02

Lech Poznan pericoloso, hanno battuto il Villarreal, la grande favorita del torneo

12 aprile 2023 09:20

In macchina, in pullman o volando su Berlino: i 500 tifosi della Fiorentina sono già in viaggio verso Poznan

12 aprile 2023 09:16

Nazione, aereo, treno e tanta fatica: ecco il viaggio dei 450 tifosi viola per sostenere la Fiorentina 

11 aprile 2023 08:57

Nazione, anche lo Spezia su Zurkowski: Fiorentina pronta a scatenare l'asta a partire da 7 milioni

23 dicembre 2022 14:21

Figuraccia Zurkowski, aveva detto: "Qui ritrovo il sorriso". Non ha giocato nemmeno un minuto

04 dicembre 2022 18:20

La Polonia tenterà l'impresa contro la Francia. Ma Zurkowski viaggia (di nuovo) verso la panchina

04 dicembre 2022 13:45

L'Argentina domina la Polonia, poi il 'biscotto'. Messi alla panchina: "Non vogliono più gol o sono eliminati"

01 dicembre 2022 16:22

Il mondiale di Zurkowski è un vero e proprio flop. Zero minuti giocati. Il problema non era la Fiorentina

30 novembre 2022 22:45

Sentite Zurkowski: "Spero che le cose cambino quando tornerò alla Fiorentina dopo il Mondiale"

28 novembre 2022 21:27

Zurkowski bocciato anche dalla Polonia, il Ct non lo mette mai in campo. Non era colpa di Italiano

26 novembre 2022 23:49

Zurkowski poco considerato anche con la Polonia, zero minuti giocati, snobbato anche nei cambi

22 novembre 2022 19:14

La stoccata di Zurkowski alla Fiorentina dal ritiro della sua Polonia: "Il sorriso è tornato"

20 novembre 2022 19:49

Zurkowski massacrato in Polonia dopo il Cile: "Fa tutto tranne giocare a calcio, ha corso e basta"

17 novembre 2022 12:36

CT Polonia rivela: "Bielsa mi ha detto che Zurkowski è un giocatore mostruoso, lo ha impressionato"

17 novembre 2022 12:08

Bella notizia da Dragowski, il report medico esclude rotture e fratture, si tratta di una lussazione"

14 novembre 2022 15:10

Oggetto misterioso con la Fiorentina, al mondiale con la Polonia. A gennaio Zurkowski dirà addio

11 novembre 2022 22:38

Vice ct Polonia: "La Fiorentina non sta tutelando un patrimonio come Zurkowski. Merita attenzione"

20 ottobre 2022 22:00

Il Ct della Polonia bacchetta Italiano e la Fiorentina: "Zurkowski che non gioca è un problema per noi"

19 settembre 2022 19:05

Dragowski e Zurkowski titolari contro il Belgio in Nations League. Piatek out dai convocati

08 giugno 2022 20:44

Dalla Polonia: "La Fiorentina vuole tenere Piatek. Chiesto lo sconto: si chiude per 10 milioni"

27 maggio 2022 09:21

Piatek infortunato? Macchè, la Polonia snobba i 7 punti di sutura e fa andare in panchina l'attaccante

30 marzo 2022 00:51

Piatek stringe i denti e resiste ma sarà valutato dallo staff medico della Fiorentina

27 marzo 2022 10:14

Dalla Polonia, Piatek non rientra a Firenze: "Lotta contro il tempo: vuole esserci contro la Svezia"

26 marzo 2022 23:27

Piatek si infortunia, sette punti di sutura all'altezza del tallone. Occasione per Cabral con l'Empoli?

25 marzo 2022 13:10

Piatek si schiera al fianco dell'Ucraina, e condivide la scelta della Polonia di non giocare contro la Russia

26 febbraio 2022 13:33

Il commevente racconto di Szczesny: "Mia moglie è ucraina, mi rifiuto di giocare contro la Russia"

26 febbraio 2022 13:06

La Polonia non andrà a giocare in Russia, Lewandowski: "Non possiamo far finta di niente"

26 febbraio 2022 12:13

La Fiorentina vuole il baby fenomeno Stalmach. A soli 16 anni è già un titolarissimo in Polonia

16 gennaio 2022 13:15

Pres. Polonia: "Sousa incoerente e irresponsabile, vuole la rescissione ma gliel'ho negata"

26 dicembre 2021 19:53

Dragowski non convocato dalla Polonia per infortunio: in dubbio con il Venezia

05 ottobre 2021 18:17

Ufficiale: Paulo Sousa è il nuovo allenatore della Polonia. Il comunicato

21 gennaio 2021 16:59

Polonia, Kozminski: "Futuro di Milik? Si è parlato anche di Fiorentina, ora non è felice"

13 novembre 2020 00:22

Dragowski convocato in Nazionale della Polonia per le prossime gare

28 settembre 2020 20:17

Il centrocampista viola Zurkowski potrebbe trasferirsi in prestito all'Empoli in Serie B

11 gennaio 2020 18:58

Europeo Under 21, Chiesa e Zurkowski titolari in Italia-Polonia

19 giugno 2019 21:01

Zurkowski alla prima convocazione in Nazionale A polacca. Appuntamento il 21 Marzo nelle gare verso EURO 2020..

11 marzo 2019 23:26

Sky Sport, fatta per Zurkowski, alla Fiorentina da giugno. Le cifre dell'operazione, Juventus beffata

24 gennaio 2019 00:19

Ex viola Błaszczykowski torna la Wisla Cracovia. Giocherà gratis. Ecco il gesto per il salvare il club

13 gennaio 2019 17:31

Chiesa e Biraghi si prendono l'Italia. Questa sera dovrebbero essere ancora titolari contro la Polonia

14 ottobre 2018 13:49

Dragowski avverte: "Via a Gennaio? Se non cambia nulla dovrò fare un passo in questo senso"

10 ottobre 2018 16:18

Dragowski conquista anche la Polonia, il portiere convocato con la nazionale under 21

21 settembre 2018 11:27

Enrico Chiesa: "Il Brasile parte favorito, mentre la Polonia sarà la rivelazione del Mondiale"

14 giugno 2018 19:16

Incredibile a Cracovia, pioggia di dollari finti su Donnarumma. Partita sospesa e portiere furioso

18 giugno 2017 22:21

Milik infortunato in nazionale? Ecco quanto la Fifa darà al Napoli come risarcimento

10 ottobre 2016 12:53

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