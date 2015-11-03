Notizie Polonia Fiorentina

Neanche il freddo ferma la passione viola: sono circa 300 i tifosi della Fiorentina in Polonia
17 febbraio 2026 20:15
Polonia-Croazia pari pirotecnico. Segna Zalewski ma è soprattutto un altro Baturina show
15 ottobre 2024 23:42
Dalla Polonia rivelano: "il talento Borys ha rifiutato la Fiorentina dopo aver visionato il Viola Park"
26 gennaio 2024 15:23
Dalla Polonia: "Svastiche allo stadio della Fiorentina, il presidente del Lech Poznan infastidito"
25 aprile 2023 22:29
I giornalisti polacchi umiliano il Franchi: "Sia dal punto di vista commerciale che tecnico, indifendibile"
22 aprile 2023 10:02
Lech Poznan pericoloso, hanno battuto il Villarreal, la grande favorita del torneo
12 aprile 2023 09:20
In macchina, in pullman o volando su Berlino: i 500 tifosi della Fiorentina sono già in viaggio verso Poznan
12 aprile 2023 09:16
Nazione, aereo, treno e tanta fatica: ecco il viaggio dei 450 tifosi viola per sostenere la Fiorentina
11 aprile 2023 08:57
Nazione, anche lo Spezia su Zurkowski: Fiorentina pronta a scatenare l'asta a partire da 7 milioni
23 dicembre 2022 14:21
Figuraccia Zurkowski, aveva detto: "Qui ritrovo il sorriso". Non ha giocato nemmeno un minuto
04 dicembre 2022 18:20
La Polonia tenterà l'impresa contro la Francia. Ma Zurkowski viaggia (di nuovo) verso la panchina
04 dicembre 2022 13:45
L'Argentina domina la Polonia, poi il 'biscotto'. Messi alla panchina: "Non vogliono più gol o sono eliminati"
01 dicembre 2022 16:22
Il mondiale di Zurkowski è un vero e proprio flop. Zero minuti giocati. Il problema non era la Fiorentina
30 novembre 2022 22:45
Sentite Zurkowski: "Spero che le cose cambino quando tornerò alla Fiorentina dopo il Mondiale"
28 novembre 2022 21:27
Zurkowski bocciato anche dalla Polonia, il Ct non lo mette mai in campo. Non era colpa di Italiano
26 novembre 2022 23:49
Zurkowski poco considerato anche con la Polonia, zero minuti giocati, snobbato anche nei cambi
22 novembre 2022 19:14
La stoccata di Zurkowski alla Fiorentina dal ritiro della sua Polonia: "Il sorriso è tornato"
20 novembre 2022 19:49
Zurkowski massacrato in Polonia dopo il Cile: "Fa tutto tranne giocare a calcio, ha corso e basta"
17 novembre 2022 12:36
CT Polonia rivela: "Bielsa mi ha detto che Zurkowski è un giocatore mostruoso, lo ha impressionato"
17 novembre 2022 12:08
Bella notizia da Dragowski, il report medico esclude rotture e fratture, si tratta di una lussazione"
14 novembre 2022 15:10
Oggetto misterioso con la Fiorentina, al mondiale con la Polonia. A gennaio Zurkowski dirà addio
11 novembre 2022 22:38
Vice ct Polonia: "La Fiorentina non sta tutelando un patrimonio come Zurkowski. Merita attenzione"
20 ottobre 2022 22:00
Il Ct della Polonia bacchetta Italiano e la Fiorentina: "Zurkowski che non gioca è un problema per noi"
19 settembre 2022 19:05
Dragowski e Zurkowski titolari contro il Belgio in Nations League. Piatek out dai convocati
08 giugno 2022 20:44
Dalla Polonia: "La Fiorentina vuole tenere Piatek. Chiesto lo sconto: si chiude per 10 milioni"
27 maggio 2022 09:21
Piatek infortunato? Macchè, la Polonia snobba i 7 punti di sutura e fa andare in panchina l'attaccante
30 marzo 2022 00:51
Piatek stringe i denti e resiste ma sarà valutato dallo staff medico della Fiorentina
27 marzo 2022 10:14
Dalla Polonia, Piatek non rientra a Firenze: "Lotta contro il tempo: vuole esserci contro la Svezia"
26 marzo 2022 23:27
Piatek si infortunia, sette punti di sutura all'altezza del tallone. Occasione per Cabral con l'Empoli?
25 marzo 2022 13:10
Piatek si schiera al fianco dell'Ucraina, e condivide la scelta della Polonia di non giocare contro la Russia
26 febbraio 2022 13:33
Il commevente racconto di Szczesny: "Mia moglie è ucraina, mi rifiuto di giocare contro la Russia"
26 febbraio 2022 13:06
La Polonia non andrà a giocare in Russia, Lewandowski: "Non possiamo far finta di niente"
26 febbraio 2022 12:13
La Fiorentina vuole il baby fenomeno Stalmach. A soli 16 anni è già un titolarissimo in Polonia
16 gennaio 2022 13:15
Pres. Polonia: "Sousa incoerente e irresponsabile, vuole la rescissione ma gliel'ho negata"
26 dicembre 2021 19:53
Dragowski non convocato dalla Polonia per infortunio: in dubbio con il Venezia
05 ottobre 2021 18:17
Ufficiale: Paulo Sousa è il nuovo allenatore della Polonia. Il comunicato
21 gennaio 2021 16:59
Polonia, Kozminski: "Futuro di Milik? Si è parlato anche di Fiorentina, ora non è felice"
13 novembre 2020 00:22
Dragowski convocato in Nazionale della Polonia per le prossime gare
28 settembre 2020 20:17
Il centrocampista viola Zurkowski potrebbe trasferirsi in prestito all'Empoli in Serie B
11 gennaio 2020 18:58
Europeo Under 21, Chiesa e Zurkowski titolari in Italia-Polonia
19 giugno 2019 21:01
Zurkowski alla prima convocazione in Nazionale A polacca. Appuntamento il 21 Marzo nelle gare verso EURO 2020..
11 marzo 2019 23:26
Sky Sport, fatta per Zurkowski, alla Fiorentina da giugno. Le cifre dell'operazione, Juventus beffata
24 gennaio 2019 00:19
Ex viola Błaszczykowski torna la Wisla Cracovia. Giocherà gratis. Ecco il gesto per il salvare il club
13 gennaio 2019 17:31
Chiesa e Biraghi si prendono l'Italia. Questa sera dovrebbero essere ancora titolari contro la Polonia
14 ottobre 2018 13:49
Dragowski avverte: "Via a Gennaio? Se non cambia nulla dovrò fare un passo in questo senso"
10 ottobre 2018 16:18
Dragowski conquista anche la Polonia, il portiere convocato con la nazionale under 21
21 settembre 2018 11:27
Enrico Chiesa: "Il Brasile parte favorito, mentre la Polonia sarà la rivelazione del Mondiale"
14 giugno 2018 19:16
Incredibile a Cracovia, pioggia di dollari finti su Donnarumma. Partita sospesa e portiere furioso
18 giugno 2017 22:21
Milik infortunato in nazionale? Ecco quanto la Fifa darà al Napoli come risarcimento
10 ottobre 2016 12:53
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