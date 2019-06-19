Europeo Under 21, Chiesa e Zurkowski titolari in Italia-Polonia
Alle ore 21.00 al Dall’Ara di Bologna va in scena la seconda sfida del Gruppo A dell’Europeo Under 21 dove l’Italia affronta la Polonia. Spiccano tra i titolari i nomi dei due Viola, Federico Chiesa d...
Alle ore 21.00 al Dall’Ara di Bologna va in scena la seconda sfida del Gruppo A dell’Europeo Under 21 dove l’Italia affronta la Polonia. Spiccano tra i titolari i nomi dei due Viola, Federico Chiesa dopo la fantastica doppietta nella gara d’esordio e Szymon Zurkowski che ha realizzato un bellissimo goal dalla distanza nella precedente partita. Qui di seguito le formazioni ufficiali:
Italia: Meret, Adjapong, Mancini, Bastoni, Dimarco, Barella, Mandragora, Pellegrini, Orsolini, Cutrone, Chiesa
Polonia: Grabara, Fila, Wieteska, Bielik, Bochniewicz, Pestka, Jagiello, Dziczek, Zurkowski, Kownacki, Szymanski