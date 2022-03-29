Piatek infortunato? Macchè, la Polonia snobba i 7 punti di sutura e fa andare in panchina l'attaccante

Grande spavento in casa Fiorentina dopo la notizia dell'infortunio per Piatek, ma sembra che le cose non siano poi cosi gravi...

Piatek si era fatto male con la sua nazionale, con un lungo taglio lungo il tallone d'achille, ben 7 punti di sutura per il centravanti della Fiorentina. In un primo momento sembrava che le sue condizioni fossero gravi con uno stop di 2/3 settimane necessarie per la guarigione. Ma nella partita di qualificazione al mondiale, vinta dalla Polonia per 2-0 contro la Svezia, il bomber viola è andato regolarmente in panchina dopo essersi anche allenato con il gruppo a pieno ritmo

Il dottore della Nazionale Jaroszewski ha dichiarato in merito: "Da sabato Piatek indossa una medicazione sotto vuoto di ultima generazione, che accelera di tre volte la guarigione delle ferite e ti permette di allenarti regolarmente. È un metodo poco conosciuto, una soluzione non utilizzata nello sport. Non sappiamo quali saranno gli effetti definitivi, quando avremo rimosso la benda, tutto sarà più chiaro"

Dunque a questo punto, una volta tornato a Firenze, saranno certamente da valutare le condizioni fisiche del polacco ma lo stop non dovrebbe praticamente esserci dato che con la sua nazionale si è allenato ed è stato regolarmente a disposizione. Staremo a vedere.

RIGANO' CRITICA IL CENTRAVANTI POLACCO

https://www.labaroviola.com/rigano-critica-piatek-viene-sistematicamente-anticipato-e-di-testa-non-becca-mai-una-palla/170608/