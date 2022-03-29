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Piatek infortunato? Macchè, la Polonia snobba i 7 punti di sutura e fa andare in panchina l'attaccante

Grande spavento in casa Fiorentina dopo la notizia dell'infortunio per Piatek, ma sembra che le cose non siano poi cosi gravi...

A cura di Flavio Ognissanti
30 marzo 2022 00:51
Piatek infortunato? Macchè, la Polonia snobba i 7 punti di sutura e fa andare in panchina l'attaccante -
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Piatek infortunato? Macchè, la Polonia snobba i 7 punti di sutura e fa andare in panchina l'attaccante

Piatek si era fatto male con la sua nazionale, con un lungo taglio lungo il tallone d'achille, ben 7 punti di sutura per il centravanti della Fiorentina. In un primo momento sembrava che le sue condizioni fossero gravi con uno stop di 2/3 settimane necessarie per la guarigione. Ma nella partita di qualificazione al mondiale, vinta dalla Polonia per 2-0 contro la Svezia, il bomber viola è andato regolarmente in panchina dopo essersi anche allenato con il gruppo a pieno ritmo

Il dottore della Nazionale Jaroszewski ha dichiarato in merito: "Da sabato Piatek indossa una medicazione sotto vuoto di ultima generazione, che accelera di tre volte la guarigione delle ferite e ti permette di allenarti regolarmente. È un metodo poco conosciuto, una soluzione non utilizzata nello sport. Non sappiamo quali saranno gli effetti definitivi, quando avremo rimosso la benda, tutto sarà più chiaro"

Dunque a questo punto, una volta tornato a Firenze, saranno certamente da valutare le condizioni fisiche del polacco ma lo stop non dovrebbe praticamente esserci dato che con la sua nazionale si è allenato ed è stato regolarmente a disposizione. Staremo a vedere.

RIGANO' CRITICA IL CENTRAVANTI POLACCO

https://www.labaroviola.com/rigano-critica-piatek-viene-sistematicamente-anticipato-e-di-testa-non-becca-mai-una-palla/170608/

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