Sentite Zurkowski: "Spero che le cose cambino quando tornerò alla Fiorentina dopo il Mondiale"
Zurkowski non ha ancora debuttato al Mondiale in Qatar con la sua Polonia
A cura di Redazione Labaroviola
28 novembre 2022 21:27
Szymon Zurkowski non ha ancora debuttato con la Nazionale polacca ai Mondiali in Qatar, ecco le sue parole: "Tutti si supportano, tutti sono pronti ad entrare a dare il 100%. Il ruolo di riserva ovviamente non piace a nessuno, c'è rabbia. Fiorentina? Mi spiace per come stanno andando le cose, spero che la situazione cambi al mio ritorno".
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