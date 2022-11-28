Sentite Zurkowski: "Spero che le cose cambino quando tornerò alla Fiorentina dopo il Mondiale"

Zurkowski non ha ancora debuttato al Mondiale in Qatar con la sua Polonia

Szymon Zurkowski non ha ancora debuttato con la Nazionale polacca ai Mondiali in Qatar, ecco le sue parole: "Tutti si supportano, tutti sono pronti ad entrare a dare il 100%. Il ruolo di riserva ovviamente non piace a nessuno, c'è rabbia. Fiorentina? Mi spiace per come stanno andando le cose, spero che la situazione cambi al mio ritorno".

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