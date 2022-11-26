Zurkowski bocciato anche dalla Polonia, il Ct non lo mette mai in campo. Non era colpa di Italiano
Aveva scritto che gli era tornato il sorriso al mondiale con la sua Polonia, ma anche in Qatar Zurkowski non gioca mai...
Zurkowski è uno dei grandi assenti in questo mondiale, il giocatore della Fiorentina, convocato dalla Polonia per la competizione continentale, non è stato mai messo in campo in queste prime due partite dal suo commissario tecnico. Era un titolare della sua nazionale e si è sempre ritagliato uno spazio importante, per questo motivo è stato portato in Qatar anche se non ha mai giocato in viola quest'anno, ma in questo mondiale non è mai stato ritenuto all'altezza di entrare in campo, segno che lo stato di forma del centrocampista non è ottimale. Qualcuno sosteneva come il suo mancato utilizzo a Firenze dipendesse dal mancato feeling con Vincenzo Italiano, in realtà Zurkowski aveva fatta di tutto per andare all'Empoli e una volta non concretizzatosi la sua cessione, non ha dato il massimo per recuperare posizioni e gerarchie nelle scelte dell'allenatore viola.
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