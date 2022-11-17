Zurkowski massacrato in Polonia dopo il Cile: "Fa tutto tranne giocare a calcio, ha corso e basta"

La partita di Zurkowski contro il Cile non è piaciuta in Polonia, tutti i media hanno giudicato negativamente il giocatore viola

La partita del viola Zurkowski contro il Cile non è piaciuta in Polonia. Tutti i media locali lo hanno bastonato. Andrzej Twarowski di Viaplay dice "Zurkowski ha giocato più minuti oggi che nella prima fase di stagione con la Fiorentina. Anche questo dimostra che fare il CT di una nazionale non è un lavoro facile". Ancora più duro è Wojtek Papuga di TVP Sport, che scrive "Zurkowski ha fatto tutto bene in questa partita, tranne giocare a calcio"-Anche Michal Borkowski di Sports Channel è stato durissimo nel giudizio: "Il lato positivo è che Zurkowski era ovunque e ha fatto di tutto. Quello negativo è che ha fatto ben poco oltre a correre".

CRITICHE DAL CORRIERE DELLO SPORT ANCHE PER IKONE'

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-duro-ikone-grande-giocatore-prima-inizi-a-fare-gol-poi-se-ne-riparla/192817/