Enrico Chiesa: "Il Brasile parte favorito, mentre la Polonia sarà la rivelazione del Mondiale"

Enrico Chiesa ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com: "Per me questa sarà la volta buona per il Brasile".Prosegue su una possibile rivelazione al Mondiale che ha da poc...

Enrico Chiesa ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com: "Per me questa sarà la volta buona per il Brasile".

Prosegue su una possibile rivelazione al Mondiale che ha da poco preso il via in Russia: "La rivelazione? Per me la Polonia. E' una squadra formata da un bel mix di giovani ed esperti, oltre ad avere tanti giocatori forti come Lewandowski e Zielinski. E' una squadra che mi piace molto".

Conclude con un pensiero personale: "Il giocatore più importante? Pensandoci bene, dico Neymar. Il Brasile è favorito e l'attaccante del PSG è colui che lascerà maggiormente il segno".