Piatek stringe i denti e resiste ma sarà valutato dallo staff medico della Fiorentina
La Polonia non ha mandato alcun messaggio alla Fiorentina, per questo le condizioni di Piatek dovrebbero essere buone
La Polonia non ha mandato alcun messaggio alla Fiorentina, motivo per cui bisogna credere che le condizioni di Piatek non siano così preoccupanti. Certo serviranno valutazioni da parte dei medici della Fiorentina. Cabral, il suo sostituto scalpita, Piatek resiste ma questa viola non può rischiare. Lo scrive Repubblica.
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