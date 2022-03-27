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Piatek stringe i denti e resiste ma sarà valutato dallo staff medico della Fiorentina

La Polonia non ha mandato alcun messaggio alla Fiorentina, per questo le condizioni di Piatek dovrebbero essere buone

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 marzo 2022 10:14
Piatek stringe i denti e resiste ma sarà valutato dallo staff medico della Fiorentina - Firenze, stadio A.Franchi, 06.03.2021, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.03.2021, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 06.03.2021, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

La Polonia non ha mandato alcun messaggio alla Fiorentina, motivo per cui bisogna credere che le condizioni di Piatek non siano così preoccupanti. Certo serviranno valutazioni da parte dei medici della Fiorentina. Cabral, il suo sostituto scalpita, Piatek resiste ma questa viola non può rischiare. Lo scrive Repubblica

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