Cabral, mesi alla Fiorentina all’insegna del sacrificio: dovrà sfruttare questo finale per conquistare la maglia da titolare 

Cabral viene da un campionato diverso pertanto ambientarsi non è mai semplice

Per Arthur Cabral questi primi mesi in viola sono stati all’insegna del sacrificio. Il processo di adattamento non è mai semplice e scontato per chi soprattutto arriva da un campionato diverso. Italiano per farlo entrare nei meccanismi ha chiesto un po’ di tempo. Cabral dovrà sfruttare questo finale di stagione per conquistare la maglia da titolare. Lo scrive Repubblica.

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