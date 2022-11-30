Il mondiale di Zurkowski è un vero e proprio flop. Zero minuti giocati. Il problema non era la Fiorentina

Zurkowski in Qatar non può essere felice anche se la sua Polonia ha passato il turno, il centrocampista viola non ha mai giocato

Zero minuti giocati in tre partite, mai messo piede in campo nelle gare nel girone, per adesso, il mondiale di Zurkowski è un vero e proprio flop. Il giocatore polacco, che non ha mai giocato nemmeno con la Fiorentina in questo inizio di stagione, in tanti avevano dato colpa al mancato feeling con l'allenatore viola Vincenzo Italiano ma in verità è che anche la Polonia non lo ritiene in grado di scendere mai in campo. Zurkowski aveva chiesto di andare via, con il suo unico desiderio quello di tornare all'Empoli, trattativa poi saltata all'ultimo. Se qualcuno sperava nel mondiale per far alzare il suo valore, è rimasto certamente deluso.

VLAHOVIC SMENTISCE

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