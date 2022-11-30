ESPN: "Vlahovic non gioca nella Serbia perchè ha una storia con la moglie del secondo portiere"

Una notizia data dalla nota emittente ESPN scuote la Serbia al mondiale, nel mirino Vlahovic, sempre fuori dai titolari

Dusan Vlahovic ha un’amante, e non una qualsiasi. Secondo quanto riportato dalla fonte olandese ESPN, l’attaccante serbo avrebbe una tresca con la moglie del portiere di riserva della Nazionale, Rajcovic. Una bella gatta da pelare per l’allenatore, che infatti l’ha messo ai margini della formazione titolare facendolo giocare, cosa insolita e a tratti inspiegabile, poco in questi Mondiali, poco e meno del dovuto. Infatti l'ex attaccante della Fiorentina non hai giocato titolare in Qatar tra lo stupore generale. Resta da vedere come sarà gestita dalla truppa serba questa notizia di ESPN.

FIORENTINA SU PEREYRA

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