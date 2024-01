Dalla Polonia rivelano: “il talento Borys ha rifiutato la Fiorentina dopo aver visionato il Viola Park”

Karol Borys non diventerà un giocatore della Fiorentina. Secondo le nostre informazioni, il 17enne giocatore dello Śląsk Wrocław ha deciso di respingere la proposta degli italiani. Se cambia club, lo farà con un altro. La rappresentativa giovanile polacca è uno dei nomi più caldi del calcio polacco sotto i vent’anni. Borys ha mostrato le sue capacità soprattutto nella nazionale Under 17. In Slesia è un giocatore di riserva. In questa stagione ha giocato tre partite dell’Ekstraklasa, giocando solo 30 minuti. Tuttavia, il suo talento sta attirando l’attenzione in Europa. Ecco perché qualche settimana fa c’era stata un’offerta della Fiorentina. L’anno scorso il giocatore ha visitato il club di Firenze. Ha guardato il centro di allenamento e la partita contro l’Hellas Verona. La Fiorentina ha presentato un’offerta ufficiale per il giocatore. Era disposta a negoziare l’importo del buyout. Tuttavia, come abbiamo confermato, alla fine sono stati il ​​giocatore stesso e i suoi genitori a rinunciare a questa direzione, indipendentemente da come sarebbero andate le trattative con i club. Questo è ciò che riporta la testata polacca, Meczyki.pl

