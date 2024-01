Nazione, Quarta-PSG? La Fiorentina dice no, potrebbe lasciare i viola solo in estate

La Fiorentina deve cedere e ieri sono arrivati rumors dalla Francia su un concreto interesse del PSG per Martinez Quarta. Difficile pensare che la Fiorentina se ne possa privare adesso, mentre può essere un’idea realizzabile nel corso dell’estate. L’argentino, che piace molto anche in Serie A,rimane un pezzo pregiato della scacchiera di Vincenzo Italiano. Difficile che la Fiorentina se ne voglia privare, almeno in questa sessione di mercato. Lo riporta La Nazione.

