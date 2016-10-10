Milik infortunato in nazionale? Ecco quanto la Fifa darà al Napoli come risarcimento

Una magrissima consolazione per la società di De Laurentiis

Napoli dovrà essere risarcito dalla FIFA per l’infortunio di Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco infortunatosi nella partita della Polonia contro la Danimarca starà fermo per quattro mesi (che potrebbero diventare anche 6 in seguito all’operazione e alla riabilitazione).

Secondo le attuali regole la FIFA dovrà coprire a questo punto i mesi di inattività dell’attaccante. Il che significa che a fronte di un ingaggio annuale di 1,3 milioni di euro il Napoli percepirà da 430 mila euro fino a 650 mila euro nella peggiore delle ipotesi.

Il primo verdetto per l’attaccante polacco autore di 7 gol in 9 partite è arrivato nella notte, dopo la risonanza magnetica a cui i medici della nazionale polacca hanno sottoposto il giocatore: rottura totale del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Versione poi confermata dai successivi esami cui il calciatore si è sottoposto appena tornato in Italia nel pomeriggio.



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