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La Polonia tenterà l'impresa contro la Francia. Ma Zurkowski viaggia (di nuovo) verso la panchina

Nonostante la sconfitta maturata per 2-0 contro l'Argentina, la Polonia è riuscita a qualificarsi come seconda del girone e a guadagnarsi - con fatica -, il pass per gli ottavi di finale della Coppa d...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 dicembre 2022 13:45
La Polonia tenterà l'impresa contro la Francia. Ma Zurkowski viaggia (di nuovo) verso la panchina -
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La Polonia tenterà l'impresa contro la Francia. Ma Zurkowski viaggia (di nuovo) verso la panchina
Nonostante la sconfitta maturata per 2-0 contro l'Argentina, la Polonia è riuscita a qualificarsi come seconda del girone e a guadagnarsi - con fatica -, il pass per gli ottavi di finale della Coppa del Mondo contro la Francia. Fino a questo momento Szymon Zurkowski non è mai stato impiegato. E, anche oggi, il centrocampista della Fiorentina viaggia verso la panchina.

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