La Polonia tenterà l'impresa contro la Francia. Ma Zurkowski viaggia (di nuovo) verso la panchina
Nonostante la sconfitta maturata per 2-0 contro l'Argentina, la Polonia è riuscita a qualificarsi come seconda del girone e a guadagnarsi - con fatica -, il pass per gli ottavi di finale della Coppa d...
A cura di Redazione Labaroviola
04 dicembre 2022 13:45
MILENKOVIC E JOVIC ACCORCIANO LE FERIE DI 6 GIORNI. I DUE SERBI FANNO COSÌ FELICE MISTER ITALIANO
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