Vice ct Polonia: “La Fiorentina non sta tutelando un patrimonio come Zurkowski. Merita attenzione”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, il vice commissario tecnico della Polonia, Alessio De Petrillo, ha parlato di Szymon Zurkowski, centrocampista della Fiorentina: “Szymon è un giocatore importante per noi, non credo sia a rischio convocazione in questo momento. Dispiace che stia vivendo questa situazione, avevamo piacere che potesse avere un po’ più di minutaggio e non ti nascondo che speravamo andasse altrove, se fosse andato a Spezia o Empoli avrebbe avuto sicuramente più continuità. L’ultima partita in Nazionale contro il Galles ha giocato da titolare e ha fatto bene, ma quando non giochi ti manca un po’ di fluidità di gioco. Credo che sia un capitale della Fiorentina, un giocatore che potrebbe giocare un Mondiale da titolare, questo sarebbe nell’interesse della società, quindi dargli qualche minuto in più sarebbe nella logica delle cose. Io faccio l’allenatore e so che le scelte tecniche sono sacre, però resta un patrimonio della Fiorentina. Stiamo parlando di un giocatore che nella scorsa stagione ha fatto 6 gol e svariati assist in Serie A, merita attenzione”.