Oggetto misterioso con la Fiorentina, al mondiale con la Polonia. A gennaio Zurkowski dirà addio

Zurkowski non ha praticamente mai giocato nella Fiorentina in questo inizio di stagione, giocherà al mondiale con la Polonia

Quella vissuta da Szymon Zurkowski nella Fiorentina è una prima parte di stagione tutt'altro che esaltante. Rimasto incastrato tra le maglie di un'uscita mai realizzatasi, di un allenatore che non stravede per lui e di una condizione fisica troppo spesso approssimativa e affievolita dagli infortuni, ha trovato pochissimo spazio. Quattro apparizioni in tutto, mai da titolare e un magro bottino di 78', neanche una partita effettiva.

Ciononostante, è riuscito a realizzare la sua missione nel brevissimo termine: essere tra i protagonisti di Qatar 2022. Il ct Michniewicz, nonostante alla Fiorentina abbia vissuto tre mesi da "alieno", da corpo estraneo, non ha voluto rinunciare alla fisicità e agli inserimenti del classe '97, che si giocherà le sue carte appieno con la Polonia nei Mondiali che inizieranno tra pochi giorni.

Per il prossimo mese Zurkowski vivrà lontano da Firenze, e chissà che questa non possa essere la sua dimensione anche più avanti. A gennaio inizierà il mercato, su di lui stanno già iniziando a muoversi diverse pretendenti: dalla vecchia fiamma Empoli fino a Bologna, Spezia e Torino, numerose squadre sono pronte a investire su di lui, a differenza di quanto successo fin qui con la Fiorentina. Lo riporta TMW

GLI OCCHI DELLA LAZIO SU PEDRO

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