Dalla Polonia: “La Fiorentina vuole tenere Piatek. Chiesto lo sconto: si chiude per 10 milioni”

Novità importanti sul fronte Krzystof Piatek. Stando a quanto riportato da Tomas Wlodarczyk, giornalista polacco, la Fiorentina sarebbe intenzionata a trattenere il Pistolero a Firenze. Ecco le sue parole: “La Fiorentina vorrebbe tenere Krzysztof Piątek. I colloqui con l’Hertha Berlino sono ancora in corso“. L’esperto di calciomercato racconta come la Fiorentina stia parlando con l’Hertha Berlino per trovare un accordo sul suo trasferimento definitivo in viola. La società gigliata avrebbe chiesto uno sconto sul prezzo del cartellino rispetto ai 15 milioni concordati lo scorso gennaio. Se i tedeschi scendono ad un cifra intorno ai 10 milioni di euro la trattativa potrebbe andare in porto.

