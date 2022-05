Ceccarini annuncia: “Piccoli segnali di disgelo tra la Fiorentina e Torreira”. Novità in arrivo?

Novità in arrivo sull’operazione Lucas Torreira-Fiorentina? L’esperto di calciomercato, Niccolò Ceccarini, ha pubblicato un tweet sul proprio profilo Twitter per dare gli ultimi aggiornamenti sull’operazione che vedrebbe passare a titolo definitivo il centrocampista uruguagio in maglia viola. Ecco le parole di Ceccarini: “Fiorentina, affare Torreira, piccoli segnali di disgelo“.

