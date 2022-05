Igor festeggia: “Miglior stagione della mia carriera. Finalmente ho trovato continuità”

Igor, difensore e protagonista della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Globo Esporte durante la quale ha parlato della stagione in maglia viola. Ecco le sue parole: “Fiorentina? Siamo stati più continui in questa stagione. Abbiamo mostrato la nostra forza nella partite contro le big. Posso dire che è stato l’anno migliore della mia carriera, senza dubbio. Da quando sono arrivato alla Fiorentina ho cercato la continuità che ho avuto in questa stagione, per poter giocare di più e migliorare all’interno della squadra. Quest’anno ci sono riuscito. Quindi sono molto contento del mio anno, spero di fare ancora meglio e continuare a crescere”.

