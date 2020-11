Polonia, Kozminski: “Futuro di Milik? Si è parlato anche di Fiorentina, ora non è felice”

“Milik? In questa vicenda stanno perdendo un po’ tutti – ha detto Marek Kozminski vice presidente della Federazione Calcistica della Polonia a Radio Kiss Kiss –, il Napoli ma anche il giocatore. La Polonia ha bisogno di ritrovare un Milik nella sua miglior condizione, ora non è felice, non riesce ad essere entusiasta. Quale sarà il suo nuovo club? So che si è parlato di tante squadre, su tutte Inter e Fiorentina. La speranza è che il centravanti possa trovare una nuova squadra”.

