Nazione, anche lo Spezia su Zurkowski: Fiorentina pronta a scatenare l'asta a partire da 7 milioni
Si unisce lo Spezia alla corsa per il polacco
A cura di Redazione Labaroviola
23 dicembre 2022 14:21
Scrive La Nazione, gennaio è un mese importante per il futuro di Szymon Zurkowski. Tra le pretendenti per il '97 c'è anche lo Spezia dell'ex Fiorentina Eduardo Macia. Il nodo è sicuramente il cartellino, viola intenzionati a dare il via ad una sorta di asta sulla base di 7 milioni.
LEGGI ANCHE, CT MAROCCO FA ARRABBIARE: “RISPETTO LA FIORENTINA, MA AMRABAT DOVREBBE GIOCARE IN UN TOP CLUB”
https://www.labaroviola.com/ct-marocco-fa-arrabbiare-rispetto-la-fiorentina-ma-amrabat-dovrebbe-giocare-in-un-top-club/196798/