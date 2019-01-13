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Ex viola Błaszczykowski torna la Wisla Cracovia. Giocherà gratis. Ecco il gesto per il salvare il club

Dopo essersi svincolato pochi giorni fa dai tedeschi del Wolfsburg, l'esterno classe '85 Jakub Błaszczykowski, in passato anche alla Fiorentina di Paulo Sousa, ha deciso di tornare al club che lo ha c...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 gennaio 2019 17:31
Ex viola Błaszczykowski torna la Wisla Cracovia. Giocherà gratis. Ecco il gesto per il salvare il club -
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Dopo essersi svincolato pochi giorni fa dai tedeschi del Wolfsburg, l'esterno classe '85 Jakub Błaszczykowski, in passato anche alla Fiorentina di Paulo Sousa, ha deciso di tornare al club che lo ha cresciuto, il Wisla Cracovia,attualmente in profonda difficoltà economica. L'ex nazionale polacco giocherà gratis,  ha deciso anche di contribuire al salvataggio della squadra versando 300.000 euro di tasca propria.

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