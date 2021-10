Dragowski non convocato dalla Polonia per infortunio: in dubbio con il Venezia

Il portiere della Fiorentina Bartlomiej Dragowski, ha alzato bandiera bianca e non prenderà parte ai prossimi impegni della Polonia. La causa del problema fisico accusato nei minuti finali della partita contro il Napoli. Secondo quanto fa sapere il club, per il polacco si tratta di risentimento al retto femorale della coscia destra. Al suo posto, il ct Paulo Sousa ha deciso di convocare Radosław Majecki.

Nelle prossime ore, Dragowski tornerà a Firenze e si sottoporrà agli accertamenti per capire l’entità dell’infortunio. Il portiere è quindi in dubbio per la prossima partita della Fiorentina, in programma lunedì 18 ottobre a Venezia.

