“La Juventus ha offerto a Vlahovic un contratto da 6 milioni netti per cinque stagioni”

Giornata calda sul fronte Dusan Vlahovic, il cui contratto è in scadenza nel 2023. A seguito del durissimo comunicato della Fiorentina, in cui il Presidente Commisso ha annunciato pubblicamente l’intenzione dell’attaccante serbo di non rinnovare, si sono susseguite le prime voci di mercato riguardo all’interesse della Juventus nei confronti del calciatore. Come riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, la società bianconera pare sia in contatto da tempo con l’agente del calciatore e abbia già formulato la prima offerta: un quinquennale da 6 milioni netti all’anno. Commisso ha espresso la volontà di trovare una soluzione a breve termine, per evitare di perdere Vlahovic a zero: la Juventus è pronta a tentare l’affondo. Lo riporta Spazio Juve

