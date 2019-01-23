Sky Sport, fatta per Zurkowski, alla Fiorentina da giugno. Le cifre dell'operazione, Juventus beffata

Ecco quanto riportato su Sky Sport dall'aspetto di mercato Gianluca Di Marzio:"Arrivano conferme per quanto riguarda il colpo a centrocampo della Fiorentina, si tratta di Zurkowski, centrocampista cla...

Ecco quanto riportato su Sky Sport dall'aspetto di mercato Gianluca Di Marzio:

"Arrivano conferme per quanto riguarda il colpo a centrocampo della Fiorentina, si tratta di Zurkowski, centrocampista classe 97 polacco. Le cifre dell'operazione sono 3 milioni e mezzo più bonus, un'operazione da 5 milioni di euro in totale. Ma l'arrivo del giovane talento polacco sarà previsto a giugno perché il suo club adesso non lo vuole cedere. Bruciata la concorrenza della Juventus che avevo pensato a lui con l'aiuto del Genoa che lo avrebbe preso inizialmente"