I giornalisti polacchi umiliano il Franchi: “Sia dal punto di vista commerciale che tecnico, indifendibile”

“Sia dal punto di vista commerciale che per ragioni tecniche, lo stadio Franchi è semplicemente indifendibile”. Scrivono questo i giornalisti polacchi che sono stati allo stadio Franchi per la partita di Conference League tra Fiorentina e Lech Poznan: “Il sogno americano di Commisso è difficile da realizzare in Italia, è giunto il momento che la Fiorentina abbia uno stadio all’altezza dei programmi di Commisso e anche dei sogni dei tifosi viola”

