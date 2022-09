Il Ct della Polonia bacchetta Italiano e la Fiorentina: “Zurkowski che non gioca è un problema per noi”

Nonostante sia stato inserito nei 30 convocati per la Nations League per le sfide contro Olanda e Galles, la situazione di Szymon Zurkowski alla Fiorentina allarma il commissario tecnico della Polonia. In conferenza stampa Czeslaw Michniewicz ha dichiarato: “Sono preoccupato per la sua situazione dopo la sua permanenza alla Fiorentina considerato che ci sono tanti giocatori nel suo stesso ruolo di grande livello. Se continua a non giocare potremmo avere un problema in vista della Coppa del Mondo, perché ho bisogno di giocatori che cenando in campo regolarmente nei loro club”.

