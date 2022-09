Jovic in panchina e la risposta a Italiano: “Preferisco non entrare”. Nel post gara la spiegazione

Ufficialmente senza voce, Vincenzo Italiano, va negli spogliatoi a fine gara e non si presenta davanti ai microfoni. A gioire per la vittoria ritrovata ci pensa allora il suo vice, Daniel Niccolini che racconta la felicità, ma deve anche spiegare il mancato ingresso di Jovic. Il piccolo giallo nasce dal racconto riportato dal bordo campo di Dazn in cui viene spiegato che al momento di effettuare il cambio di Kouame, Italiano rivolgendosi verso la panchina, avrebbe chiesto a Jovic come stesse per farlo entrare. Il serbo però ha risposto che non si sentiva al 100% e che avrebbe quindi preferito non entrare.

Di conseguenza l’allenatore viola ha deciso di inserire Cabral. Daniel Niccolini in sala stampa spiega: «Luka ha preso una botta a Istanbul, non stava benissimo non era al 100% e non l’abbiamo rischiato, preferendo inserire Cabral». Da aggiungere che il serbo non ha nemmeno provato a fare riscaldamento, ma era comunque presente in panchina. È stato invece inserito Cabral che in quel momento stava già effettuando il lavoro di riscaldamento prima dell’ingresso. Certo è che i viola, già colpiti da moltissimi infortuni nell’ultimo periodo, non hanno voluto rischiare un attaccante che Firenze spera di vedere presto protagonista. Lo riporta il Corriere dello Sport

