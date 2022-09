Nico Gonzalez segna e dedica il gol a Torreira in tribuna, lo indica con le mani, Lucas risponde

C’era anche Lucas Torreira sulla tribuna del Franchi questo pomeriggio per assistere a Fiorentina-Verona (CLICCA QUI PER LEGGERE LE SUE PAROLE IN ESCLUSIVA). L’ex giocatore della Fiorentina è stato accolto come un eroe dai tifosi viola allo stadio e ha un grande rapporto con tanti componenti dello spogliatoio viola, tra cui Nico Gonzalez, che oggi è tornato in campo segnando un gol. E proprio dopo la rete del giocatore argentino che è arrivata la dedica di Nico Gonzalez per Torreira, con un segno evidente segnando gli occhiali piccoli che portava il centrocampista e la risposta con un pugno alzato al cielo e un segno al cuore. Insomma, squadre diverse ma ancora un grande rapporto tra i due.