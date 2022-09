Lucas Torreira è tornato al Franchi, il suo amore per la Fiorentina non è stato mai nascosto, nemmeno dopo la burrascosa separazione di giugno. Il calciatore, adesso al Galatasaray, è in tribuna per vedere Fiorentina-Verona e ci ha tenuto a salutare tutti in esclusiva a Labaro Viola: “Un saluto grande a tutta la Fiorentina, un forte abbraccio”. Ecco il video

LE PAROLE DI MILENKOVIC