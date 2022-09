Milenkovic: “Rimasto alla Fiorentina perchè le ambizioni del club sono alte. Obiettivo sesto posto”

Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, ha parlato al portale serbo Informer tornando sulla scelta di rinnovare con la Fiorentina. Queste le sue parole: “Ho parlato molto con la dirigenza e la famiglia nei mesi precedenti: la decisione che ho preso si basa sulle ambizioni del club, che sono molto alte. Si capisce dall’inserimento di giocatori di qualità, dalla costruzione del centro sportivo più bello d’Europa e dal desiderio del club di dare una svolta. Anche la permanenza di Vincenzo Italiano e il suo stile di gioco sono stati molto importanti per me al momento della decisione”.

Sugli obiettivi della stagione: “Fare meglio della scorsa stagione, significa entrare tra le prime sei. Abbiamo anche la Conference League, che per noi è importante. Molti inizialmente hanno sottovalutato questa competizione UEFA di terzo livello, poi abbiamo visto quanto il trofeo abbia significato per José Mourinho la scorsa stagione. Si vede anche in questa stagione quanto quel successo abbia significato per i tifosi della Roma, c’era tanto entusiasmo”. Lo riporta TMW

