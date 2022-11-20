La stoccata di Zurkowski alla Fiorentina dal ritiro della sua Polonia: "Il sorriso è tornato"

Zurkowski fa sapere a tutti che con la nazionale della Polonia è tornato il sorriso, a differenza della Fiorentina...

Zurkowski è uno dei giocatori della Fiorentina che sono al mondiale in Qatar. Il centrocampista polacco però non è quasi mai stato impiegato nella squadra viola in questi primi mesi tra coppe e campionato. Italiano aveva detto di lui: "È un ragazzo serio ma si è allenato si e no 12 volte con noi per continui problemi fisici". Zurkowski, attraverso le sue storie social, dal ritiro della sua nazionale, ha scritto: "Il sorriso è tornato" un modo, nemmeno troppo velato, di far sapere che con la nazionale è felice, al contrario di Firenze...

IL PREZZO DI LOTITO PER LUIS ALBERTO

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