Messaggio chiaro di Lotito alla Fiorentina, vende Luis Alberto solo per 20 milioni di euro
La Fiorentina ha messo gli occhi su Luis Alberto, un'interesse che parte da lontano. Adesso la Lazio lo ha messo in vendita
A cura di Redazione Labaroviola
20 novembre 2022 13:14
Continua a tenere banco in casa Lazio la vicenda relativa a Luis Alberto. Il Messaggero spiega come la posizione di Lotito sia chiara: o arriva un'offerta da 20 milioni di euro, oppure non svenderà lo spagnolo, anche perché il 20% dell'incasso derivante dalla cessione spetterà al Liverpool. Lo riporta TMW
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