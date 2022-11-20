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Messaggio chiaro di Lotito alla Fiorentina, vende Luis Alberto solo per 20 milioni di euro

La Fiorentina ha messo gli occhi su Luis Alberto, un'interesse che parte da lontano. Adesso la Lazio lo ha messo in vendita

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 novembre 2022 13:14
Messaggio chiaro di Lotito alla Fiorentina, vende Luis Alberto solo per 20 milioni di euro -
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Messaggio chiaro di Lotito alla Fiorentina, vende Luis Alberto solo per 20 milioni di euro

Continua a tenere banco in casa Lazio la vicenda relativa a Luis AlbertoIl Messaggero spiega come la posizione di Lotito sia chiara: o arriva un'offerta da 20 milioni di euro, oppure non svenderà lo spagnolo, anche perché il 20% dell'incasso derivante dalla cessione spetterà al Liverpool. Lo riporta TMW

TIAGO PINTO PARLA DELLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/tiago-pinto-avvisa-il-braga-state-attenti-la-fiorentina-e-forte-ed-ha-superato-le-sue-difficolta/193185/

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