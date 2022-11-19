Tiago Pinto avvisa il Braga: "State attenti, la Fiorentina è forte ed ha superato le sue difficoltà"

Tiago Pinto, direttore sportivo della Roma, è tornato in patria, in Portogallo, ed ha parlato anche della Fiorentina

Che consiglio darebbe a Porto e Braga, le due portoghesi impegnate contro squadre italiane (Inter e Fiorentina, rispettivamente) nel prossimo turno in Europa? Questa una delle domande rivolte al general manager della Roma Tiago Pinto nel corso del suo intervento al 'Thinking Football Summit' di Oporto:

"Al Porto di Conceiçao non posso dire nulla - la replica del dirigente -, perché se la memoria non mi inganna ha sempre eliminato le squadre italiane. Dev'essere lui a darmi un consiglio, semmai. La Fiorentina è una squadra forte, quest'anno ha avuto qualche difficoltà per via del doppio impegno, ma ora è riuscita a superarle. Penso che sia Porto che Braga avranno le loro opportunità di passare il turno". Lo riporta TMW

IL MILAN VUOLE TORREIRA

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