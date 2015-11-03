Notizie Tiago Pinto Fiorentina

Tiago Pinto punge la Fiorentina? "Meglio un Lukaku il 28 agosto invece di un 'Tonino' l'1 di agosto"
05 settembre 2023 19:11
Caos Roma, rottura totale tra Mourinho e Tiago Pinto, il motivo è Scamacca. Ne rimarrà solo uno
31 luglio 2023 12:48
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11 febbraio 2023 20:48
Bordata a Zaniolo, Tiago Pinto: "Se ti credi forte e uniche offerte sono da Bournemouth e Galatasaray..."
08 febbraio 2023 19:22
Tensioni tra Mourinho e il patron della Roma «Un allenatore non deve commentare certe parole»"
15 gennaio 2023 00:01
Tiago Pinto avvisa il Braga: "State attenti, la Fiorentina è forte ed ha superato le sue difficoltà"
19 novembre 2022 23:32
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