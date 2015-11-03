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Notizie Tiago Pinto Fiorentina

Tiago Pinto punge la Fiorentina? "Meglio un Lukaku il 28 agosto invece di un 'Tonino' l'1 di agosto"

05 settembre 2023 19:11

Caos Roma, rottura totale tra Mourinho e Tiago Pinto, il motivo è Scamacca. Ne rimarrà solo uno

31 luglio 2023 12:48

Il ds della Roma Tiago Pinto non ha dubbi: "Corvino è il miglior direttore sportivo d'Italia"

11 febbraio 2023 20:48

Bordata a Zaniolo, Tiago Pinto: "Se ti credi forte e uniche offerte sono da Bournemouth e Galatasaray..."

08 febbraio 2023 19:22

Tensioni tra Mourinho e il patron della Roma «Un allenatore non deve commentare certe parole»"

15 gennaio 2023 00:01

Tiago Pinto avvisa il Braga: "State attenti, la Fiorentina è forte ed ha superato le sue difficoltà"

19 novembre 2022 23:32

Bordata della Roma su Zaniolo, Tiago Pinto: "Segna come un difensore centrale, ma è l'attaccante"

08 febbraio 2022 22:03

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