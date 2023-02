Bordata a Zaniolo, Tiago Pinto: “Se ti credi forte e uniche offerte sono da Bournemouth e Galatasaray…”

Il general manager della Roma, Tiago Pinto, ha parlato della cessione di Nicolò Zaniolo al Galatasaray, queste le sue parole:

“Con umiltà, se qualcuno dopo tutto quello che è successo a gennaio pensa che sia andato via per il rinnovo mancato vuol dire che il giudizio non è giusto. La città lo ha amato come pochi, quando ci si rifiuta di indossare la maglia vuol dire che va oltre qualsiasi rinnovo. Guardate la serie A, sono andati via in tanti a parametro zero, nella Roma no. Quando si parla di rinnovo non ci siamo messi mai d’accordo, anche se andavamo e andiamo d’accordo col suo agente. Anche io, come direttore, posso pensare che dovrei guadagnare una certa cifra, ma poi se vado via dalla Roma e gli unici che mi cercano sono Bournemouth e Galatasaray forse c’è qualcosa che non va”

