Caos Roma, rottura totale tra Mourinho e Tiago Pinto, il motivo è Scamacca. Ne rimarrà solo uno

Secondo quanto riportato da Cronache di Spogliatoio, è rottura tra José Mourinho e Tiago Pinto, il direttore sportivo della Roma e il l’allenatore giallorosso sono arrivati ad un punto di non ritorno e ne rimarrà soltanto una alla Roma. Mourinho vuole una punta e lo dimostra in tutte le occasioni, Morata è l’obiettivo del tecnico ma non viene accontentato e quindi se la prende con il suo dirigente che però deve operare con condizioni economiche precarie e che non condivide assolutamente il modo di comunicare dell’allenatore. Adesso bisogna capire da che parte sta il club.

DOMINGUEZ E LA FIORENTINA, LA SITUAZIONE