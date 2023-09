Tiago Pinto punge la Fiorentina? “Meglio un Lukaku il 28 agosto invece di un ‘Tonino’ l’1 di agosto”

Il direttore sportivo della Roma, Tiago Pinto, ha parlato così degli attaccanti seguiti dalla Roma in questa sessione di mercato. Nella domanda un riferimento anche all’intreccio di mercato con la Fiorentina per Beltran.

Scamacca, Marcos Leonardo, Beltran, Lukaku: se ci può spiegare la linea. “Faccio una battuta: ho 38 anni, sono divorziato e non ho figli, sono abituato a prendere no, non è un problema. Non ho seguito attentamente tutti i nomi che ci hanno accostati. Due li abbiamo trattati: per Scamacca abbiamo parlato e non siamo riusciti per ragioni pubblicamente conosciuti. Seguiamo Marcos Leonardo da 15-16 mesi, non era una situazione fatta ma l’accordo era sulla buona strada e abbiamo avuto la sfortuna che in un paio di mesi un club storico come Santos lotta per non andare in B, il coordinatore tecnico è stato licenziato, hanno cambiato allenatore e venduto due ragazzi, quindi la situazione si è complicata. Mi è dispiaciuto, ma è ancora un obiettivo e lo conosco bene. Tutti avete riconosciuto che è stato un mercato difficile per i club che cercavano un attaccante, è stato veramente difficile. Penso che tutti qua e i tifosi sono contenti di arrivare al 28 agosto e avere Lukaku invece del 1° agosto e avere Tonino. Su Beltran e la Fiorentina non so di cosa parli, conosciamo Beltran e non so cosa sia successo con la Fiorentina, per me è tutto a posto”. Lo riporta TMW.