Il ds della Roma Tiago Pinto non ha dubbi: “Corvino è il miglior direttore sportivo d’Italia”

Nel pre partita di Lecce-Roma, il general manager giallorosso ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Tra i temi più interessanti affrontati da Tiago Pinto rientrano il caso Zaniolo ed il possibile addio di mister Josè Mourinho. Queste le parole del dirigente capitolino su Zaniolo: “Il nostro mercato è stato bloccato da lui. Adesso non abbiamo tempo per lamentarci e trovare scuse, andiamo avanti. Avevo piacere di parlare del Lecce e di Corvino, che ritengo il miglior direttore sportivo d’Italia“. Sul rapporto con Mourinho: “Non abbiamo bisogno di pressioni, siamo una squadra con un leader che è Mourinho. Siamo tutti sulla stessa barca, per portare avanti i nostri obiettivi e la Champions League è per tante squadre. Noi oggi dobbiamo preoccuparci del Lecce“.

