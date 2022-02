Bordata della Roma su Zaniolo, Tiago Pinto: “Segna come un difensore centrale, ma è l’attaccante”

Il direttore generale della Roma Tiago Pinto, prima di Inter-Roma, ha parlato di Niccolò Zaniolo, ex giocatore cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina. Questo il commento di Tiago Punto su Zaniolo: “Zaniolo è un patrimonio della Roma e del calcio italiano, deve essere tutelato. Se guardiamo i suoi numeri non sembra sia un attaccante, ma un difensore centrale. Il nostro mestiere è lavorare con lui tutto il giorno, il nostro mestiere è tutelarlo, ma deve farlo anche il calcio italiano”

Ma quali sono i numeri di Zaniolo? In campionato, in questa stagione, sono 2 i gol in 20 presenze. Insomma, un po’ poco..

