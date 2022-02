Sarri denuncia: “Sistema Coppa Italia è antisportivo, solo per far arrivare certe squadre in diretta tv”

Archiviata la sfida di campionato contro la Fiorentina, la Lazio dovrà vedersela con il Milan per strappare il pass per la semifinale di Coppa Italia. La sfida con i rossoneri è in programma domani, mercoledì 9 febbraio, alle 21.00 a San Siro. Alla vigilia dell’incontro, Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel:

“Entrambe le squadre ci arrivano con i giusti presupposti. Loro hanno vinto un derby, una gara che può dare tanta benzina. Noi abbiamo vinto una partita importante. Dispiace che la competizione sia una delle più antisportive del mondo con un sorteggio che non si sa dove, da chi e quando viene fatto. È palesemente fatta per far arrivare alle dirette televisive certe squadre, la manifestazione è questa. Noi abbiamo voglia, fame, sarà una partita difficilissima contro una squadra forte che sta lottando per lo scudetto. Dovremo giocarcela a tutti i costi” le parole di Sarri riportate da La Lazio Siamo noi.

CHIAMBRETTI STUZZICA LA FIORENTINA